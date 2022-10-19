В Ростовской области мужчину приговорили к тюремному сроку и крупному штрафу за изготовление взрывчатки. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Егорлыкском районе суд вынес приговор местному жителю. Его признали виновным в совершении преступления по статье 223 УК РФ "Незаконное изготовление оружия". Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Ростовской области.

Суд установил, что мужчина почти год был подписан на чаты неонацистской террористической организации в одном из мессенджеров. Там в числе прочего ему попалась инструкция по изготовлению взрывчатки. Дончанин тщательно изучил ее и попытался изготовить собственное взрывное устройство.

На заседании мужчина признал свою вину частично и раскаялся в содеянном.

- Обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на четыре года и девять месяцев со штрафом в размере 300 тысяч рублей, - отмечается в сообщении.

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