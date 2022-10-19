В донском Роспотребнадзоре опровергли информацию о массовом отравлении в азовской школе. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области сотрудники Роспотребнадзора опровергли опубликованную в СМИ информацию об отравлении 140 учащихся в азовской школе. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В настоящее время в образовательном учреждении подтвердились лишь два случая острой кишечной инфекции у учащихся. Но у большинства школьников, обратившихся за помощью к медикам, этот диагноз не подтвердился. Все пострадавшие получили необходимую медицинскую помощь.

- При поступлении информации об отравлении несовершеннолетних Управлением незамедлительно организованы внеплановые контрольные мероприятия, комплекс противоэпидемических и дезинфекционных мероприятий, - отмечается в сообщении.

В ведомстве продолжают контролировать ситуацию.

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