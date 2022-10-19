В Ростове на ремонт поликлиники горбольницы №20 потратили 440 миллионов рублей. Фото: телеграм-канал Алексея Логвиненко.

В Ростове близится к концу капитальный ремонт поликлиники городской больницы № 20. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава городской администрации Алексей Логвиненко.

На проведение работ из регионального и местного бюджетов выделили дополнительно 440 миллионов рублей. На эти деньги приобрели новое современное оборудование.

В настоящее время идет благоустройство территории и устранение выявленных дефектов.

- Несмотря на ремонт, первичная медико-санитарная помощь оказывалась и оказывается в полном объеме: амбулаторно-поликлинические службы размещены в других зданиях на территории больницы, - отметил сити-менеджер.

Как только поликлиника откроется, она будет работать с использованием бережливых технологий. Это будет сделано для улучшения доступности и качества оказания первичной медико-санитарной помощи.

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Сейчас в здании ведут капитальный ремонт.