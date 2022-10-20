Отключения света в Ростове-на-Дону 20 октября 2022 года: масштабные отключения электричества ожидают ростовчан

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Отключения света в Ростове-на-Дону 19 октября 2022 года: сотням ростовчан предстоит остаться без электричества. Света в домах горожан не будет на протяжении нескольких часов. Обесточиваниями будут затронуты разные районы города.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

В четверг, 20 октября, с 9 до 17 часов свет отключат на ул. М. Горького 267; ул. Восточная 41, 52; ул. Красносельская 80-90, 85-91; ул. Лесопарковая 80-90; ул. Мадояна 110, 139-163, 110/5, 110/6, 110/8, 110/13, 110/5А; ул. Макарова 36-54, 53-71; ул. Мичуринская 106-124; пер Снеговой 1-27, 42-70; пер. Сортовой 56, 47-73, 52-78; пер. Танковый 1-13, 2-14; ул. Томская 2-28, 1-31; ул. Челябинская 1-7, 2-8; ул. Чукотская 7; ул. Одесская 1-45, 2-46; пер. Петропавловский 1-11, 2-12; ул. Предботаническая 1-23, 2; ул. Сормовская 2-14, 1-13; пер. Урупский 1-13, 2-14; ул. Челябинская 9-21, 8-22; пер. Араратский 14-44, 19-53; пер Вишнёвый 2-8, 1-9; ул. Ерёменко 8-20; ул. Мадояна 112-136, 165-187; ул. Макарова 20-26, 32; ул. Мичуринская 150, 128-172, 159-201; ул. Объединения 1-23, 2-24; пер. Урюпинский 1-9, 2-10; ул. Говорова 64; пер. Археологический 2-6; ул. Всесоюзная 7-137, 6-162; пер. Милютинский 6, 6а; пер. Миусский 6-8, 21-31, 34-38, 46, 33-35; ул. Набережная 3-27, 47-165, 64; пер. Пржевальского 1-7, 4-8; пер. Ремонтненский 11-13; пер. Урицкого 4, 7-11; ул. Циолковского 30; пер. Юношеский 2-4, 1-5; пер. Молодогвардейский 3-23, 2-14; пер. Промысловый 2-16, 1-17; пер. Станционный 2-6, 3-11; пер. Фиолетова 2-16, 1-17; ул. 27-я линия 11-23, 16-20; ул. 29-я линия 23-77, 20-70; ул. 31-я линия 35-75, 32-76; ул. Сарьяна 2-66, 1-29, 55-73, 87- 89; ул. 2-я Пролетарская 4, 16-84, 19-115; ул. 1-я улица, ул. 2-я улица, ул. 3-я улица, ул. 4-я улица, ул. 5-я улицы; ул. Красноаксайская 2-18; ул. 35-я линия 21-81; ул. 37-я линия 12-76, 25-97; ул. 39-я линия 35-79, 24-98; ул. 41-я линия 18-52, 17-47; ул. 43-я линия 16-48, 17-31; ул. 45-я линия 31-37; ул. 47-я линия 1-37, 2-14; ул. 49-я линия 1-35, 2-26; ул. 1, 2-я Левая 1-15, 2-22; ул. Кизитериновская Балка; пер. Кирилловский 1-25, 2-20; пер. Балканский 1-41, 113, 2-42; ул. Богданова 58-74; ул. Белорусская 60-82, 65-99; пер. Уральский 63-95, 68-104; пер. Обский 74-112, 49-93; пер. Ухтомский 71-75, 78-82.

С 9 до 20 часов отключения ожидают жителей просп. Ворошиловский 18, 53-65; ул. Б.Садовая 71/16.

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