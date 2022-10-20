В Ростове злоумышленник лишил спящего друга всех сбережений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове прокуратура направила в суд дело в отношении 22-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления по статье 158 УК РФ "Кража". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Ростовской области.

Следователи выяснили, что в марте мужчина был в гостях у друга и распивал с ним спиртные напитки. После того, как приятель отправился спать, гость похитил у него банковскую и сим-карты. После этого он поставил на свой телефон специальное приложение и привязал к нему похищенную карту. Затем злоумышленник отправил все сбережения друга на свой счет.

- Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - отмечается в сообщении.

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