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Общество20 октября 2022 5:05

Губернатор Василий Голубев сообщил, что не станет вводить запрет на выезд из региона

Перемещения внутри области также будут свободными
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Губернатор Василий Голубев сообщил, что не станет вводить запрет на выезд из региона.

Губернатор Василий Голубев сообщил, что не станет вводить запрет на выезд из региона.

Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор донского региона Василий Голубев заявил, в настоящее время запрет на выезд из региона вводить не планируется. Кроме того, жители смогут свободно передвигаться и по территории области. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

- В соответствии с указом Президента РФ сегодня в Ростовской области, как и в нескольких других регионах страны, был введен средний уровень реагирования. Сейчас все службы и ведомства региона уже приступили к исполнению указа главы государства, - написал Василий Голубев.

Губернатор отметил, что для граждан никаких особых изменений не предусмотрено. Дончане смогут свободно перемещаться как по территории области, так и выезжать за ее пределы. Глава региона также пообещал информировать о любом введении дополнительных мер.

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Губернатор Василий Голубев: В Ростовской области не вводится запрет на передвижение в регионе и за его пределы.

С сегодняшнего дня в регионе введен средний режим реагирования.