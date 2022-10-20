Губернатор Василий Голубев сообщил, что не станет вводить запрет на выезд из региона. Фото: Олег УКЛАДОВ

Губернатор донского региона Василий Голубев заявил, в настоящее время запрет на выезд из региона вводить не планируется. Кроме того, жители смогут свободно передвигаться и по территории области. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

- В соответствии с указом Президента РФ сегодня в Ростовской области, как и в нескольких других регионах страны, был введен средний уровень реагирования. Сейчас все службы и ведомства региона уже приступили к исполнению указа главы государства, - написал Василий Голубев.

Губернатор отметил, что для граждан никаких особых изменений не предусмотрено. Дончане смогут свободно перемещаться как по территории области, так и выезжать за ее пределы. Глава региона также пообещал информировать о любом введении дополнительных мер.

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Губернатор Василий Голубев: В Ростовской области не вводится запрет на передвижение в регионе и за его пределы.

С сегодняшнего дня в регионе введен средний режим реагирования.