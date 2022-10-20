Ростовчанам предложили подключиться к борьбе с незаконной торговлей на Соборной площади. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В ростовской администрации ростовчанам предложили подключиться к борьбе с незаконными торговцами на Соборной площади. В нынешнем году в этой части города совместно с сотрудниками полиции было проведено уже 75 рейдов. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

- Горожане должны понимать, что незаконные торговцы здесь и в любой другой точке города нарушают закон и их права на удобство и комфорт, а также на честную и прозрачную торговлю, отметил начальник городского Управления торговли и бытового обслуживания Константин Тихонов.

Он уверен, что, если ростовчане перестанет приобретать товары на этих торговых точках, то это поможет решить проблему незаконной торговли на Соборной площади.

В период с конца 2020 года по сегодняшний день торговцы получили уже более 120 уведомлений о наличии других свободных мест для продажи их продукции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Ростове продолжается борьба с нелегальной торговлей на Соборной площади.

В настоящее время проведено уже 75 рейдов.