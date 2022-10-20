Губернатор Василий Голубев проинформировал дончан о помощи мобилизованным военнослужащим. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев рассказал, как фонд осуществляет помощь мобилизованным военнослужащим. Об этом глава региона написал в своем телеграм-канале.

В первую очередь при закупках наибольшее внимание уделяется потребностям воинских частей, в которых находятся мобилизованные. В настоящее время на деньги фонда уже приобретены транспортные жилеты, спальные мешки, термоковрики и утепленные резиновые сапоги. Закупка производится исключительно при взаимодействии напрямую с производителями.

Все необходимое будет передаваться непосредственно в воинские части, в которых служат и проходят подготовку мобилизованные дончане, или же через тыловую службу ЮВО.

- Чтобы обеспечить прозрачность работы фонда, создан попечительский совет, в него вошли такие известные люди, как Герой России и почетный гражданин Ростовской области Григорий Константинович Хоперсков, председатель общественной палаты Ростовской области Вячеслав Митрофанович Кущев и другие, - рассказал Василий Голубев.

Глава региона отметил, что держит все на личном контроле и будет регулярно информировать дончан о работе фонда.

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Василий Голубев пообещал решить все вопросы, озвученные во время беседы.