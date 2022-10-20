Ростовчан ждет резкое похолодание и дожди

Горожанам стоит не забывать зонтики
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ростов-на-Дону 20 октября придет похолодание, ветер и дожди. Об этом сообщили в Гидрометцентре.
Синоптики прогнозируют в городе небольшой туман и пасмурную погоду. Днем ростовчан ждет небольшой дождь, а скорость ветра достигнет до 12 метров в секунду.
Воздух в городе прогреется только до +14 градусов, поэтому ростовчанам стоит утеплиться и не забыть зонтики.
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