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Общество20 октября 2022 6:08

Ростовчан ждет резкое похолодание и дожди

Столбики термометров не поднимутся выше +14 градусов
Лейла МИРИШОВА
Горожанам стоит не забывать зонтики

Горожанам стоит не забывать зонтики

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростов-на-Дону 20 октября придет похолодание, ветер и дожди. Об этом сообщили в Гидрометцентре.

Синоптики прогнозируют в городе небольшой туман и пасмурную погоду. Днем ростовчан ждет небольшой дождь, а скорость ветра достигнет до 12 метров в секунду.

Воздух в городе прогреется только до +14 градусов, поэтому ростовчанам стоит утеплиться и не забыть зонтики.

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(Подробности)