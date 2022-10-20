В Таганроге после взрыва самогонного аппарата пострадал мужчина.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Таганроге при взрыве самогонного аппарата травмы получил местный житель. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Инцидент произошел в среду, 19 октября, около половины двенадцатого ночи в доме на улице Бабушкина. Там в одной из квартир на втором этаже внезапно взорвался самогонный аппарат. К счастью, обошлось без возгорания.
В результате произошедшего, в квартире оказались разбиты окна и повреждена входная дверь. Кроме того, пострадал 43-летний мужчина. Он получил ожоги 80 процентов тела.
- Пострадавшего госпитализировали медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи, - отметили в ведомстве.
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