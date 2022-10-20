В Ростове ограничения на полеты продлили до 28 октября. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростове продолжает действовать ограничение на полеты из аэропорта "Платов". Его действие было продлено до 28 октября. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

Такие же ограничения касаются аэропортов в Анапе, Белгороде, Брянске, Воронеже, Геленджике, Краснодаре, Курске, Липецке, Симферополе и Элисте. Жителям этих городов предлагают воспользоваться услугами авиагаваней близлежащих городов - Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

- Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно, - отмечается в сообщении.

Информацию о расписании работы аэропортов и авиакомпаний можно узнать на их официальных сайтах.

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Ограничение на полеты в Ростовской области продолжит действовать до 24 июня.

Ограничения распространяются на аэропорты 11 городов.