Не ориентирующийся в пространстве пенсионер пропал после похода в лес в Ростовской области. Фото: общественный поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Ростовской области уже сутки разыскивают пожилого мужчину. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт" в Ростовской области.

83-летний Геннадий Николаевич Пцарев 19 октября ушел в лес, располагающийся вблизи станции "1229 километр" в Матвеево-Курганском районе и не вернулся. До настоящего времени его местонахождение остается неизвестным, на связь с родными он не выходит. Отчаявшиеся родственники обратились за помощью к волонтерам.

Рост пропавшего 170 сантиметров. У него нормальное телосложение, седые волосы и карие глаза. На момент исчезновения он был одет в зеленую камуфляжную куртку, черный свитер, синие джинсы, черные ботинки и темно-синий берет. С собой он взял зеленый камуфляжный рюкзак.

- Помогите найти человека. Мужчина не ориентируется в пространстве. Нужна помощь добровольцев, - говорится в сообщении.

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О мужчине нет информации с 17 июня.