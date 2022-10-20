В Ростове мужчину подозревают в краже пяти телефонов на 230 тысяч рублей

Мужчину задержала полиция Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону полицейские подозревают 27-летнего мужчину в краже пяти телефонов. Об этом 20 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, мужчина пришел в один из магазинов электроники. Он подождал пока вблизи не будет консультантов и стащил с витрины пять смартфонов. Общая стоимость украденного составила 230 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали мужчину. Выяснилось, что ранее он уже был судим за аналогичные преступления.

- Задержанный таким способом решил заработать. Украденное имущество он продал, а деньги потратил на собственные нужды. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, – сообщили в ведомстве.

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