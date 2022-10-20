В Ростове и ряде регионов страны прошли первые дистанционные сделки по покупке вторичного жилья. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Успешное тестирование дистанционных сделок в сегменте вторичного жилья провел ВТБ. Клиенты приобрели квартиры, оформив ипотечные кредиты и всю необходимую документацию, в офисе агентства недвижимости. До конца года банк планирует подключить к проекту большинство своих партнеров-профессиональных участников рынка.

Первые дистанционные сделки банк осуществил совместно с агентствами «Этажи» и «Домиан» в Ростове-на-Дону, Новосибирске, Сургуте, Тюмени, Красноярске и Коломне.

- Вторичный рынок недвижимости отличается большей продуктовой насыщенностью в сравнении с новостройками, что, безусловно, сказывается на его ценовой политике. Помимо широкого выбора и доступной стоимости, «вторичка» привлекает заемщиков еще и возможностью купить объект уже с ремонтом, мебелью и заселиться сразу после сделки. В связи с этим мы запустили дистанционные сделки именно в этом сегменте. Рассчитываем, что до конца года наши клиенты смогут проводить ипотечные сделки в большинстве агентств, - рассказала начальник отдела развития ипотечного бизнеса ВТБ в Москве и области Елена Ложковая.

По словам генерального директора экосистемы недвижимости «Метр квадратный» Вячеслава Дусалеева, стратегическая задача - упростить путь покупателя вторичной недвижимости и ускорить процесс в случаях, когда в сделке участвует много сторон — продавцы, покупатели, риелторы, банки.

Отметим, что по сообщению пресс-службы за январь-сентябрь 2022 года в целом по стране банк оформил около 149 тысяч жилищных кредитов на 678 млрд рублей.