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Происшествия20 октября 2022 8:59

В Ростовской области мужчина заплатит крупный штраф за продажу поддельной брендовой одежды и обуви

Дончанин нанес ущерб правообладателям на сумму около двух миллионов рублей
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростовской области мужчина заплатит крупный штраф за продажу поддельной брендовой одежды и обуви.

В Ростовской области мужчина заплатит крупный штраф за продажу поддельной брендовой одежды и обуви.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростовской области осудили местного жителя. В отношении него было возбуждено уголовное дело по статье 180 УК РФ "Незаконное использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный ущерб". Об этом сообщили в пресс-службе Южной транспортной прокуратуры.

Суд установил, что мужчина в Каменске-Шахтинском торговал поддельной одеждой и обувью, а клиентам говорил, что это брендовые товары от производителей Reebok, Adidas, Nike и Louis Vuitton. Тем самым он нанес ущерб компаниям на сумму около двух миллионов рублей.

- Суд учел позицию гособвинителя Лиховской транспортной прокуратуры и смягчающие обстоятельства. Обвиняемый был приговорен к штрафу в 100 тысяч рублей, , - рассказали в ведомстве.

Приговор в законную силу еще не вступил.

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