В России открывается обновленная радиолаборатория для тестирования мобильной сети

Фото: МегаФон

МегаФон запускает обновленный федеральный центр исследования и тестирования абонентского оборудования. Единственная в стране радиолаборатория занимается проведением исследований работы электроники в российской мобильной сети. Предусмотрено, что в центре будет увеличенное количество тестовых зон. Это необходимо с учетом роста числа новых брендов на отечественном рынке.

Лаборатория расположена в Санкт-Петербурге. Ее специалисты проводят тестирование пользовательского оборудования и дают производителям рекомендации по настройке устройств. В розничную сеть все устройства попадают только после тестирования. Это делается, чтобы исключить некорректную работу устройств.

- Каждое устройство мы проверяем по 250 параметрам независимо от вендора и страны, из которой оно было ввезено. Обновление нашего центра позволит в полтора раза увеличить скорость тестирования нового оборудования, — прокомментировал руководитель Центра по исследованию и тестированию абонентского оборудования Александр Джакония.

В лаборатории открыта тестовая зона, которая позволяет исследовать работу устройства в сетях 5G на любых частотах, в том числе в наиболее подходящем для пятого поколения диапазоне — 3,4-3,8 ГГц. Это поможет исследовать любые сценарии работы устройств в 5G.

Помимо смартфонов, планшетов, умных часов и роутеров, специалисты теперь смогут тестировать ноутбуки, портативные аккумуляторы, зарядные устройства и ещё около десятка новых категорий. Текущей мощности будет достаточно для тестирования самых современных устройств в течение 10 лет.