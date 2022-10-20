В Таганроге двух дебоширок задержали за хулиганство в гипермаркете

Женщины активно приставали к покупателям, грубо и громко выражались и чуть не устроили драку. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Таганроге задержали двух местных жительниц за хулиганство в гипермаркете. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.

По информации ведомства, две девушки пришли в магазин около трех часов ночи. Они стали активно приставать к покупателям, грубо и громко выражаться и пытались спровоцировать драку. Работникам гипермаркета ничего не оставалось, как вызвать сотрудников Росгвардии. Дебоширок задержали за мелкое хулиганство и передали полиции для дальнейших разбирательств.

Женщинам грозит штраф или административный арест на срок до пяти суток.

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(Подробности)