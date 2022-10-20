Более 500 человек участвовали в фестивале бега «Донской марафон»

В забеге участвовали около 500 человек. Фото: Телеграм-канал Алексея Логвиненко.

На территории Гребного канала «Дон» увлеченные бегом жители Ростова смогли принять в фестивале «Донской марафон». Об этом в своем Телеграм-канале рассказал глава администрации донской столицы Алексей Логвиненко.

По его словам, в забеге участвовали около 500 человек. На дистанцию даже вышел бегун из Колумбии. В текущем году забег проводился в 36-й раз.

- «Донской марафон» еще раз показал, что массовый спорт в донской столице развивается и находит все новых и новых поклонников! - подчеркнул градоначальник.

Любителей бега пришли поддержать звезды донского спорта: чемпион мира и Европы среди юниоров по гребле Максим Каратаев и игрок гандбольного клуба «Ростов-Дон» Анастасия Лагина, . Была даже Олимпийская чемпионка Токио по фехтованию Лариса Коробейникова. На что глава ростовской администрации подчеркнул, что все спортсмены донской столицы — это одна большая семья.

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Рассказываем об маршруте марафона, условиях участия и регистрации (подробнее)

https://www.rostov.kp.ru/daily/27374.5/4566901/