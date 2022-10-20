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Общество20 октября 2022 9:55

Спортивный комплекс подал в отношении ФК «Ростов» иск на 6,5 млн рублей

Клуб задолжал деньги за занятия юных футболистов на территории спорткомплекса
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Исковое заявление было подано из-за задолженности футбольного клуба «Ростов» за занятия воспитанников детско-юношеского клуба.

Исковое заявление было подано из-за задолженности футбольного клуба «Ростов» за занятия воспитанников детско-юношеского клуба.

Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Ростове-на-Дону портивно-оздоровительный комплекс «Лидер» подал иск в отношении футбольного клуба «Ростов» на 6,5 миллиона рублей. Соответствующая информация появилась в картотеке Ростовского областного арбитражного суда.

Исковое заявление было зарегистрировано 17 октября и было подано заявителем в связи с задолженностью футбольного клуба «Ростов» за занятия воспитанников детско-юношеского клуба.

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