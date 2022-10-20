В Ростовской области изготовителю и реализатору наркотиков дали 15 лет и 3 месяца

Злоумышленник сбывал наркотические средства путем тайниковых «закладок» на территории города Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативники пресекли в Новочеркасске Ростовской области действительность местного жителя по незаконному изготовлению и сбыту синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Ростовской области.

Как уточнили оперативники, злоумышленник сбывал наркотические средства путем тайниковых «закладок» на территории города не один, а в составе группы. В его гараже и дачном доме было обнаружено и изъято почти 4148 грамм синтезированного наркотического средства, а также прекурсоры для дальнейшего изготовления наркотиков.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело о покушении на преступление и о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Новочеркасский городской суд вынес обвинительный приговор, согласно которому подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет 3 месяца с отбытием в исправительной колонии строгого режима.

Ростовский областной суд после рассмотрения апелляции оставил решение Новочеркасского городского суда без изменения. Приговор вступил в законную силу.

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