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Общество20 октября 2022 10:20

В Ростовской области изготовителю и реализатору наркотиков дали 15 лет и 3 месяца

Житель Новочеркасска делал тайные «закладки» на территории города
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Злоумышленник сбывал наркотические средства путем тайниковых «закладок» на территории города

Злоумышленник сбывал наркотические средства путем тайниковых «закладок» на территории города

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Оперативники пресекли в Новочеркасске Ростовской области действительность местного жителя по незаконному изготовлению и сбыту синтетических наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба Управления ФСБ по Ростовской области.

Как уточнили оперативники, злоумышленник сбывал наркотические средства путем тайниковых «закладок» на территории города не один, а в составе группы. В его гараже и дачном доме было обнаружено и изъято почти 4148 грамм синтезированного наркотического средства, а также прекурсоры для дальнейшего изготовления наркотиков.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело о покушении на преступление и о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. Новочеркасский городской суд вынес обвинительный приговор, согласно которому подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на 15 лет 3 месяца с отбытием в исправительной колонии строгого режима.

Ростовский областной суд после рассмотрения апелляции оставил решение Новочеркасского городского суда без изменения. Приговор вступил в законную силу.

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