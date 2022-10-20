Депутата Госдумы от Ростовской области объявила в розыск СБУ

Екатерина Стенякина выразила удивление объявлению ее в розыск. Фото. пресс-служба Заксобрания РО.

Депутат Государственной Думы РФ от Ростовской области Екатерина Стенякина объявлена Службой Безопасности Украины в розыск. Об этом парламентарий рассказала корреспонденту «КП — Ростов-на-Дону».

- Около пятисот граждан Российской Федерации одномоментно были объявлены в розыск. И я попала в этот список уважаемых людей. И горжусь этим, - пояснила Екатерина Стенякина.

Она также уточнила, что СБУ возбудила в отношении нее уголовное дело по ч. 3 ст. 110 Уголовного кодекса «О посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины». Депутат подчеркнула, что на территории Украины она никаких запретных действий и преступлений не совершала. Все ее действия в Луганской Народной Республике носили гуманитарный характер: она привозила продукты и одежду для детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутат Госудумы от Ростовской области Екатерина Стенякина попала в списки СБУ

Парламентария обозначили как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования (подробнее)