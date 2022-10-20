В Волгодонске пенсионерка лишилась 240 тысяч рублей после разговора с мошенником

Человек на другом конце провода сразу обратился к ней по имени и отчеству, из-за чего вызвал доверие. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгодонске мошенники «развели» пенсионерку на 240 тысяч рублей. Об этом сообщили 20 октября в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области. По информации ведомства, 83-летней женщине позвонили с неизвестного номера. Человек на другом конце провода сразу обратился к ней по имени и отчеству, из-за чего вызвал доверие. Лжесотрудник банка сообщил ей, что сейчас участились случаи краж с банковских счетов, и сотрудники банка обзванивают своих клиентов, чтобы помочь сохранить их сбережения. Он предложил ей перевести все деньги на якобы безопасный счет. Пенсионерка выполнила все условия и сбережения ушли на счет мошенникам. После чего, лжесотрудник банка перестал выходить на связь. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в крупном размере».

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