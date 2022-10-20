Фракция ЕР в донском парламенте выступила с рядом законодательных инициатив

Фото: пресс-служба «Единой России»

19 октября фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Ростовской области обсудила и направила в федеральные органы власти ряд законодательных инициатив по поддержке мобилизованных предпринимателей в целях сохранения малых предприятий, а также по расширению системы социальных гарантий для граждан.

В числе предложений парламентариев - ограничение жестких мер ответственности за неисполнение государственных и муниципальных контрактов по отношению к мобилизованным индивидуальным предпринимателям. Подобные ситуации, по мнению единороссов, должны признаваться форс-мажором.

- Наша задача – поддержать мобилизованных граждан и членов их семей. Мы обращаемся к нашим коллегам в Государственной Думе, в Совете Федерации с просьбой оперативно внести в законодательство соответствующие изменения, - заявил секретарь Ростовского регионального отделения партии, председатель Законодательного Собрания Ростовской области Александр Ищенко, - Это позволит сохраниться малым предприятиям и поможет мобилизованным предпринимателям разрешить проблемы, возникшие из-за того, что люди ушли от оперативного управления своими организациями.

Также в ближайшее время донской парламент должен будет рассмотреть вопрос о налоговых льготах для мобилизованных граждан. Речь идет об освобождении от транспортного налога за налоговые периоды 2021 и 2022 годов.

Подготовлен справочник о мерах поддержки для мобилизованных военнослужащих и членов их семей.

- Этот справочник очень подробный. Здесь расписано, какие льготы, какие меры поддержки, в какие сроки люди могут получить. Также там указано, какие организации должны эту помощь оказывать. Электронная версия справочника в ближайшее время будет распространяться через доступные ресурсы, - пояснил секретарь регионального отделения партии.

Рассматривали единороссы и другие инициативы. Так, обсуждался вопрос распространения пенсионных гарантий на самозанятых граждан и изменения в законодательстве по финансированию школ и детских садов при вузах из региональных бюджетов.