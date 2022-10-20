Экологи Ростовской АЭС выпустили в акваторию водоема-охладителя почти 4,5 тонны рыб-мелиораторов

Фото:​ Управление информации и общественных связей​ Ростовской АЭС

В водоем-охладитель Ростовской АЭС было выпущено 3,7 тонны толстолобика и 750 килограммов белого амура. Рыбу привезли в Волгодонск из Воронежской области в спецконтейнерах. Выпуск рыбы производили экологи Ростовской АЭС под контролем представителей Азово-Черноморского филиала научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

Экологи атомной станции выпускают рыбу ежегодно в рамках мероприятий по биологической мелиорации и улучшению экологического состояния водоемов региона.

- Такие мероприятия необходимы для обеспечения оптимальных характеристик водоема, вода из которого используется для работы оборудования АЭС, так как рыбы-мелиораторы помогают бороться с зарастанием акватории водной растительностью. В ближайшее время мы привезем еще одну партию рыб для водоема, - отметила начальник отдела охраны окружающей среды атомной станции Ольга Горская.

Фото:​ Управление информации и общественных связей​ Ростовской АЭС

Зарыбление водоема-охладителя Ростовской АЭС проводится с 2002 года. Благодаря природоохранным мероприятиям Ростовской АЭС в акватории существенно улучшилось качество воды, например, уровень минерализации снизился на 20 процентов.

Мероприятия по восстановлению экосистемы и водохозяйственного комплекса Цимлянского водохранилища и реки Дон проводятся в рамках нацпроекта «Экология». Они позволили выпустить в водоем более 70 миллионов мальков ценных пород рыбы (стерляди, сазана, леща, белого амура и толстолобика).