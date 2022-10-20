В Ростове хотят сделать озеро из сточных вод в микрорайоне Левенцовском

Озеро из стоков могло бы стать местом для отдыха. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Ростове-на-Дону в микрорайоне Левенцовском предложили сделать озеро, которое бы наполняли сточными водами. Об этом сообщил замглавы администрации Советского района Алексей Павленко на заседании гордумы.

По словам Павленко, предложение поступило от одного из застройщиков. В его представлении такое озеро можно сделать возле восьмого микрорайона, здесь же установить очистные сооружения. Предполагается, что стоки сначала будут поступать в очистные, а уже потом в водоем. При этом само озеро стало бы местом отдыха. По поводу идеи замглавы высказался скептически.

— Это такой глобальный проект, и пока это всё фантастика, — считает Алексей Павлятенко.

Напомним, в Левенцовском планируется построит магистральный ливневый коллектор. В настоящее время разрабатывается проект объекта.