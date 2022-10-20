Губернатор Василий Голубев создал оперштаб после введения среднего уровня реагирования

Глава региона возглавил оперштаб. Фото: правительство Ростовской области.

Губернатор Василий Голубев возглавил оперативный штаб после введения среднего уровня реагирования. Об этом сообщили в правительстве Ростовской области.

В состав оперативного штаба вошли представители различных ведомств и силовых структур.

— Функции оперштаба — принимать и реализовывать решения в рамках введенного режима «средний уровень реагирования», — пояснили в правительстве.

Напомним, средний уровень реагирования был введен в Ростовской области и еще семи регионах страны 19 октября. Губернатору передаются полномочию по осуществлению ряда мер при необходимости. Ранее «КП-Ростов-на-Дону» писала, какие мероприятия перечислены в указе.

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