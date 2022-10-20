Предприниматели региона смогут бесплатно воспользоваться юридической поддержкой и другими бизнес-сервисами

Банк ВТБ расширяет пакет услуг для малого и среднего предпринимательства. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Для клиентов банка расширен пакет услуг для СМБ. Теперь можно бесплатно оформить онлайн подписку на бизнес-сервисы «Юрист24», «Конструктор документов» и «Цифровая бухгалтерия Cifra». Небанковские сервисы позволят предпринимателям закрыть потребности по ведению бизнеса, сэкономить время на рутинных операциях и средства на оплату услуг привлекаемых специалистов.

Подписка доступна для всех клиентов среднего и малого бизнеса в течение всего срока действия любого из пяти пакетов услуг РКО, в том числе бесплатного пакета «На старте». Подключить сервисы клиенты могут самостоятельно в своем личном кабинете интернет-банка.

- Банк постоянно улучшает линейку пакетов услуг, оптимизирует ее под разные бизнес-задачи, сферы деятельности и этапы развития компании. Теперь к стандартному набору банковских услуг и операций мы добавили в качестве полезного бонуса три небанковских сервиса. Из всей экосистемы мы выбрали самые востребованные среди наших клиентов - юридические услуги, конструктор документов и бухгалтерию, − отметила Юлия Копытова, руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития − старший вице-президент ВТБ.

НАША СПРАВКА

Сервис «Юрист 24» обеспечивает квалифицированную юридическую поддержку 24/7 по широкому кругу вопросов, связанных с ведением бизнеса. «Конструктор документов» поможет за пару минут сформировать юридически правильные документы для бизнеса и личных целей. «Цифровая бухгалтерия Cifra» - сервис, который включает все необходимое для ведения бухгалтерского и налогового учета. Он позволяет подключать счета всех банков, где открыты счета, контролировать и выполнять по ним операции.

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