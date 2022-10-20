В Ростовской области казачий ансамбль проводил мобилизованных

В Красном Сулине прошла отправка мобилизованных. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Красном Сулине проводили мобилизованных жителей. Информацию об этом подтвердили в администрации города.

По словам присутствующих, поддержать земляков прибыл народный ансамбль. Артисты исполнили для мобилизованных казачьи и не только песни.

Напомним, частичную мобилизацию объявили 21 сентября. В Ростовской области власти пообещали выплатить призванным мужчина по 150 тысяч рублей и поддержать их семьи.

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