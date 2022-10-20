В Ростовской области от транспортного налога освободят мобилизованных и их родственников

Родственники мобилизованных получат максимальное содействие в поиске работы. Фото:правительство Ростовской области

В донском регионе мобилизованных на военную службу и их родственников освободят от транспортного налога. Об этом 20 октября сообщили в правительстве Ростовской области.

Губернатор региона Василий Голубев 19 октября внес на рассмотрение депутатов Заксобрания области проект закона о внесении изменений в региональное налогообложение. Согласно проекту, предлагается освободить от транспортного налога мобилизованных жителей, а также их супругов, несовершеннолетних детей и родителей.

Глава Ростовской области также отметил, что детей, чьи родители выполняют боевые задачи в СВО, будут зачислять в детсады вне очереди и без платы. Учащихся 5-11 классов обеспечат бесплатным горячим питанием. Одноразовое бесплатное питание или компенсацию за него получат студенты-очники в государственных колледжах и училищах.

Родственники мобилизованных получат максимальное содействие в поиске работы, обучении и освоению дополнительного образования.

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(Подробности)