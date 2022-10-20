Алексей Логвиненко пояснил, почему бюджет Ростова делают дефицитным искусственно

Искусственное создание дефицитного бюджета позволит направлять деньги на реализацию различных социальных программ. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

Во время заседания коллегии администрации Ростова градоначальник Алексей Логвиненко объяснил собравшимся журналистам, почему бюджет города сознательно делают дефицитным.

Коллегия началась с выступления начальника Муниципального казначейства города Татьяны Асатрян, которая озвучила, что доход донской столицы в 2023 году составит 51 212,1 миллиарда рублей, а расход — 53 113,6 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 1 901,5 миллиарда рублей. В 2024 году запланированный доход донской столицы составит 47 531,9 миллиарда рублей, столько же составит и расход. В 2025 году Ростов по доходам должен выйти в плюс: 41 351,4 миллиарда рублей дохода против 41 130,2 миллиарда рублей расхода - с профицитом 221,2 миллиона рублей.

В свою очередь Алексей Логвиненко отметил, что искусственное создание дефицитного бюджета позволит направлять деньги на реализацию различных социальных программ.

- Если мы живем в рамках доходов и расходов, то бюджет может быть профицитным, - пояснил градоначальник. - Хорошо ли это? Наверно, не очень. По бюджетному правилу, можно каждый год кредитоваться до 10% от собственных доходов. Город зарабатывает до 19 миллиардов рублей. Поэтому можно взять кредит на 1,9 миллиарда рублей.

В свою очередь эти деньги могут быть направлены на реализацию различных социальных программ. Так, на строительство школы в микрорайоне «Темерник» губернатор Ростовской области выделил 2 миллиарда рублей, при этом стоимость работ была выше. Бюджет Ростова искусственно делается дефицитным, чтобы город мог софинансировать строительство новых объектов.

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