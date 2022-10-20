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Общество20 октября 2022 14:29

Алексей Логвиненко пояснил, почему бюджет Ростова делают дефицитным искусственно

Создание дефицита позволят направлять деньги на реализацию социальных программ
Анастасия ТАЛЫЗИНА
Искусственное создание дефицитного бюджета позволит направлять деньги на реализацию различных социальных программ. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

Искусственное создание дефицитного бюджета позволит направлять деньги на реализацию различных социальных программ. Фото: пресс-служба администрации Ростова.

Во время заседания коллегии администрации Ростова градоначальник Алексей Логвиненко объяснил собравшимся журналистам, почему бюджет города сознательно делают дефицитным.

Коллегия началась с выступления начальника Муниципального казначейства города Татьяны Асатрян, которая озвучила, что доход донской столицы в 2023 году составит 51 212,1 миллиарда рублей, а расход — 53 113,6 миллиарда рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 1 901,5 миллиарда рублей. В 2024 году запланированный доход донской столицы составит 47 531,9 миллиарда рублей, столько же составит и расход. В 2025 году Ростов по доходам должен выйти в плюс: 41 351,4 миллиарда рублей дохода против 41 130,2 миллиарда рублей расхода - с профицитом 221,2 миллиона рублей.

В свою очередь Алексей Логвиненко отметил, что искусственное создание дефицитного бюджета позволит направлять деньги на реализацию различных социальных программ.

- Если мы живем в рамках доходов и расходов, то бюджет может быть профицитным, - пояснил градоначальник. - Хорошо ли это? Наверно, не очень. По бюджетному правилу, можно каждый год кредитоваться до 10% от собственных доходов. Город зарабатывает до 19 миллиардов рублей. Поэтому можно взять кредит на 1,9 миллиарда рублей.

В свою очередь эти деньги могут быть направлены на реализацию различных социальных программ. Так, на строительство школы в микрорайоне «Темерник» губернатор Ростовской области выделил 2 миллиарда рублей, при этом стоимость работ была выше. Бюджет Ростова искусственно делается дефицитным, чтобы город мог софинансировать строительство новых объектов.

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