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Общество20 октября 2022 15:06

Новый мост через Ростовское море построят до конца 2023

Региональный минтранс заключил договор со строительной компанией
Лейла МИРИШОВА
Протяженность моста составит 1,39 км. Фото: министерство транспорта Ростовской области.

Протяженность моста составит 1,39 км. Фото: министерство транспорта Ростовской области.

Через Ростовское море построят пятипролетный мост с двумя полосами движения и тротуаром. Об этом сообщили в региональном минтрансе.

По информации ведомства, мост регионального значения «Магистраль «Дон» — хутор Камышеваха — Ростов-на-Дону» вместе с подъездными дорогами составит 1,39 километра. Кроме возведения объекта подрядчики установят освещение, ограждения и комплекс видеофиксации нарушений ПДД.

Перед въездом на мост на перекрестке улиц Днепропетровской и Малахитовой регулировать движение машин будет светофор.

Дорога соединит город с микрорайоном Платовский, а также будет основным путём к Донскому инфекционному центру. Также, это поможет разгрузить Краснодарскую улицу.

По словам замгубернатора области и министра транспорта региона Владимира Окунева, стоимость проекта составляет больше 972 миллионов рублей.

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