Таганрожец предстанет перед судом за убийство с нападением

Следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд. Фото: Андрей АБРАМОВ

Житель Таганрога предстанет перед судом за совершение убийства, сопряженного с разбойным нападением и ряд других преступлений. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Ростовской области.

Следственный комитет по Ростовской области завершил расследование уголовного дела в отношении 38-летнего жителя города Таганрога, который обвиняется в совершении разбоя, убийства и неправомерного завладения автомобилем. Также на счету таганрожца - умышленные уничтожение или повреждение имущества, незаконные приобретение, хранение, перевозка, ношение оружия, боеприпасов, незаконные приобретение, хранение наркотических средств.

По данным следствия, в октябре 2021 года обвиняемый, находясь в Таганроге, под надуманным предлогом обмена иностранной валюты пригласил в свое домовладение 45-летнего знакомого мужчину, где нанес ему множественные ножевые ранения, от которых потерпевший скончался на месте происшествия. После чего он похитил принадлежащие потерпевшему деньги в размере более 2,4 миллиона рублей. С целью скрыть совершенное преступление, обвиняемый перенес тело погибшего в автомобиль, на котором последний приехал, вывез в село Беглица Неклиновского района, где поджог машину и столкнул с обрыва.

Обвиняемый через несколько дней был задержан на территории Таганрога. Во время обыска у обвиняемого были обнаружены часть денежных средств, принадлежащих потерпевшему и наркотическое средство. По ходатайству следователя судом в отношении него была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас следствием по уголовному делу собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело направлено в суд.

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