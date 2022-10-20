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Общество20 октября 2022 15:43

Ушедшего в лес за шиповником дончанина смогли найти волонтеры

Мужчина провел в лесополосе всю ночь
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
Ушедшего в лес за шиповником дончанина смогли найти волонтеры.

Ушедшего в лес за шиповником дончанина смогли найти волонтеры.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Ростовской области живым нашли мужчину, отправившегося в лесополосу вблизи станции в Матвеево-Курганском районе. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде "Лиза Алерт" в Ростовской области.

Дончанин 19 октября уехал за шиповником, но заблудился, поскольку плохо ориентировался в пространстве. Мужчина провел в лесополосе всю ночь.

- Сегодня утром, по сообщению дочери, мужчина вышел на связь, это помогло определить его геолокацию, - рассказали в департаменте по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в Ростовской области.

Днем поисковики сообщили, что дончанина удалось найти живым и поблагодарили всех, кто помогал в этом.

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