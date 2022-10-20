Расходы и доходы бюджета Ростова сократятся на миллиарды после 2023 года

прогнозируемое снижение бюджета на последующие годы связывают со сроком истечения текущих контрактов. Фото: ДЕМКОВ Денис

На миллиарды сократятся расходы и доходы бюджета Ростова-на-Дону после 2023 года. Подробно суммы были озвучены во время коллегии в администрации донской столицы в четверг, 20 октября.

Как рассказала в своем докладе об основных параметрах бюджета на ближайшие три года начальник муниципального казначейства города Татьяна Асатрян, доходы городской казны будут постепенно сокращаться: 51,2 млрд рублей в 2023 году, 47,5 млрд в 2024-м и 41,4 — в 2025 году. Также будут уменьшаться и расходы — 53,1 млрд в следующем году, годом позже — сумма, равная доходу, - 47,5 млрд, а в 2025-м — 41,1 млрд.

По словам главы ростовской администрации, прогнозируемое снижение бюджета на последующие годы связано со сроком истечения текущих контрактов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Алексей Логвиненко пояснил, почему бюджет Ростова делают дефицитным искусственно

Создание дефицита позволят направлять деньги на реализацию социальных программ (подробнее)