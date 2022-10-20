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Общество20 октября 2022 16:03

Губернатор Ростовской области допустил усиление контроля на границе с ДНР

Могут быть также усилены меры безопасности и по донскому региону
Михаил СТРИЖЕВ
Возможна корректировка мер контроля.

Возможна корректировка мер контроля.

Фото: Александр ГЛУЗ

Губернатор Ростовской области Василий Голубев допустил усиление контроля на границе с Донецкой Народной республикой. Об этом глава региона сообщил во время форума «Сделано в России», сообщает ТАСС.

Напомним, 19 октября президент подписал указ, согласно которому в Ростовской области вводится режим «средний уровень реагирования».

— С учетом введенных решений президентом страны, думаю, там (на границе с ДНР — прим. ред.) тоже может быть либо усиление, либо корректировка, — прокомментировал Василий Голубев.

Он также заметил, что возможно корректировка мер безопасности и в самом регионе. При этом ограничения на передвижение никто вводить не будет.

Ранее юрист объяснил «КП-Ростов-на-Дону», как введение режима может повлиять на жизнь в Ростовской области.

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