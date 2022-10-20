В Ростовской области пропавший в лесополосе житель Таганрога вышел на связь

Все чаще грибники пренебрегают правилами безопасности во время «тихой охоты». Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростовской области заблудившийся таганрожец 20 октября вышел на связь с родственниками. Его ищут уже двое суток. Об этом сообщает ДПЧС по РО.

Житель города Таганрога 19 октября уехал в Матвеево-Курганский район за шиповником. Проведя ночь в лесополосе, утром 20 октября он вышел на связь с о своей дочерью. Что помогло определить его геолокацию. Сейчас поисковые работы ведут добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» и спасатели.

Как отмечают в ДПЧС по РО, все чаще грибники пренебрегают правилами безопасности во время «тихой охоты» - за прошедшую неделю в Службу-112 поступило три сообщения о заблудившихся в лесах и лесополосах жителях области.

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