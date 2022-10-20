В Ростове изменилось отношение властей к управляющим компаниям. Фото: администрация Ростова.

Глава ростовской администрации Алексей Логвиненко сообщил, что городским управляющим компаниям не стоит расслабляться в связи с введением моратория на проведение проверок. Об этом сити-менеджер написал в своем телеграм-канале.

На прошедшем заседании в мэрии Алексей Логвиненко сообщил, что от горожан поступает большое количество жалоб на работу управляющих компаний. Ростовчане уверяют, что на все свои вопросы получают один и тот же ответ - денег нет. Кроме того, директора компаний еще постоянно меняются.

- К решению проблемы подключили правоохранительные органы. Итогом стало возбуждение семи уголовных дел. Мы заметно нарастили претензионную работу. И это только наши первые шаги в этом направлении, - написал сити-менеджер.

Руководитель ростовской прокуратуры Олег Фрикель также положительно высказался о взаимодействии надзорного ведомства и городской администрации. За время этого сотрудничества в производство передали около 30 уголовных дел.

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