В донской столице мост через Ростовское море возведут до конца 2023 года. Фото: Правительство РО

В донской столице строительство моста через Ростовское море запланировали окончить к концу 2023 года. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Ростовской области.

В настоящее время на дону уже определили подрядчика, который займется строительством путепровода. Им стала компания «Ростовавтомост». Согласно конкурсной документации, все работы должны быть окончены к 31 декабря 2023 года. В этот же день мост должен быть введен в эксплуатацию.

Протяженность путепровода будет составлять 1,39 километра. Он будет соединять собой трассу М-4 "Дон" с хутором Камышеваха и Ростовом-на-Дону. Подрядчику также необходимо будет оборудовать широкие тротуары, установить фонарные столбы и повесить камеры видеофиксации.

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