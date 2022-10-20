Гендиректор крупного ростовского предприятия заявил, что не получал повестку в ходе частичной мобилизации. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В донской столице генеральный директор «Ростовского воздухозавода» Павел Мостовщиков сообщил "КП-Ростов-на-Дону", что его не коснулся призыв в рамках частичной мобилизации.

Бизнесмен также рассказал о том, что несколько сотрудников его предприятия были мобилизованы. Из-за этого возникли некоторые сложности в работе.

- Я не был мобилизован, я все еще продолжаю управлять предприятием. Согласно указу о частичной мобилизации, часть наших сотрудников призвали. Определенные сложности в работе в связи с этим появились, но я думаю, что с такими же трудностями пришлось столкнуться и другим предприятиям, - поделился своим мнением Павел Мостовщиков.

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