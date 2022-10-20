Врач-иммунолог рассказала, сколько времени нужно проводить на свежем воздухе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Дончанам следует хотя бы час в день проводить на свежем воздухе, например, прогуливаться в парке. Об этом сообщает издание NEWS.ru со ссылкой на врача-терапевта, иммунолога Ирину Ярцеву.

В недавнем докладе ВОЗ говорилось, что к 2030 года в мире может произойти более 500 миллионов случаев предотвратимых неинфекционных заболеваний. Все они будут возникать из-за недостатка физической активности. 47% этих случаев вызовет гипертония, а еще 43% - депрессия.

Медик Ирина Ярцева отметила, что нет точной информации о том, сколько по времени человеку нужно находиться на свежем воздухе. Но следует уделять этому хотя бы час в день и желательно потратить его на ходьбу в парке.

- Регулярные физические нагрузки и активная ходьба помогут сохранить работоспособность и эффективность. Чтобы укрепить иммунитет осенью следует соблюдать режим сна, правильно питаться и одеваться по погоде, - сообщила Ирина Ярцева.

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Доктор напомнила, что в первую очередь здесь поможет общее укрепление иммунитета.