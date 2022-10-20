В Ростовской области на трассе перевернулась иномарка. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области водитель пострадал в перевернувшейся иномарке. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД донского региона.

Инцидент произошел в четверг, 20 октября, около часа дня на трассе "Волгодонск-Зимовники". По предварительным данным, 32-летний водитель автомобиля "ВАЗ-2114"пытался избежать столкновения с автомобилем и зацепил обочину дороги. После этого он съехал в кювет, где машина перевернулась.

В результате аварии пострадал водитель. Ему оказали помощь медики прибывшей к месту происшествия скорой помощи.

- В настоящее время по факту ДТП проводится проверка и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - отмечается в сообщении.

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