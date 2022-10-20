Медик дал рекомендации, кому из дончан не стоит пить винодельческую продукцию

Донской медик дал рекомендации, кому не стоит пить вино Фото: Иван МАКЕЕВ

Гастроэнтеролог Сергей Вялов рассказал порталу NEWS.ru о том, кому из дончан не стоит пить винодельческую продукцию. К этим напиткам не следует прикасаться аллергикам, людям после инсульта и с болезнями почек. Нужно воздержаться от употребления алкоголя тем, кто сидит на диете, так как спиртное может «обнулить» все усилия.

- По поводу людей с аллергией надо отметить, что алкогольный продукт имеет разнородный состав, а некоторые вещества могут вызывать перекрестные реакции. Поэтому аллергия в любом виде может начаться довольно резко, - сообщил Вялов.

Гастроэнтеролог также рассказал, что те, кто перенес инсульт, наиболее чувствительны к новому удару. И он, как и транзиторная ишемическая атака, может произойти из-за алкоголя.

После употребления спиртных напитков все выводится при помощи почек. В случае их заболевания особенно сложно будет справляться с танинами, которые содержатся в напитке.

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