В Ростове мужчину подозревают в угоне автомобиля

Полиция нашла автомобиль и вернула владельцу. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Ростове-на-Дону 29-летнего мужчину подозревают в угоне автомобиля. Об этом 21 октября сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

По информации ведомства, во время прогулки мужчина заприметил припаркованный «ВАЗ 21053». Он убедился, что поблизости никого нет и решил на прокатиться на легковушке.

Ростовчанин ловко вскрыл замок, соединил провода зажигания, завел авто и уехал. После чего, бросил машину на одной из улиц и направился домой. Полиция нашла автомобиль и вернула владельцу.

- В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили в пресс-службе.

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Удовольствие не из дешевых, но в желающих недостатка нет.