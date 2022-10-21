Отключения света в Ростове-на-Дону 21 октября 2022 года: для ростовчан анонсировали новые обесточивания

Новые отключения света анонсировали в Ростове. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Отключения света в Ростове-на-Дону 21 октября 2022 года: ростовчанам анонсировали новые отключения электроэнергии. Света не будет в разных районах города в течение нескольких часов.

Это плановые отключения. Причиной станет проведение технических работ. Об этом сообщают на сайте в компании "Донэнерго".

В пятницу, 21 октября, с 9 до 17 часов свет отключат на просп. Коммунистический 33/3, 31/4; ул. 2-я Краснодарская 82, 82/1, 82/2, 84, 84/2; ул. Мартовицкого; ул. Плиева 2-50; ул. Нариманова 103-117; ул. Фурмановская 108-118, 109-125; ул. Краснокурсантская 95-105, 104-116; пер. Ольховский 2-66, 1-45; ул. Кадровая 1-33, 2-34; ул. Новгородская 1-25, 2-30; ул. Горсоветская 35-41; ул. 1-я Киргизская 37-55, 46-72; ул. 2-я Киргизская 36-46, 51-71; ул. Казахская 44-60; пер. Уральский 31-61,36-66; пер. Ухтомский 1-69, 2-74; пер. Хибинский 1-65, 2-66; пер. Кубанский 1-69, 2-68; ул. Белорусская 61-65.

С 9 до 18 часов обесточат дома на ул. Амбулаторная 1-39, 4-8; пер. Весенний 1-35, 2-36; пер. Глубокий 1-15, 2-16; пер. Котельный 1-5, 4-6; пер. Луганский 1-9, 2-8; пер. Луначарского 1-7, 2-4; пер. Маратовский 7-13, 2-14; пер. Нестерова 1-23, 2-26; ул. Портовая 33-87, 66а; пер. Рыночный 1-21, 2-36; ул. Скрябина 1-27, 4-44; пер. Чайкиной 3-15, 4-8; пер. Анри Барбюса 1-15, 2-18; пер. Барнаульский 4-12, 5-9; пер. Бобруйский 2-14, 3-15; пер. Виражный 5-19; пер. Готвальда 1-21, 2-18; пер . Жигулевский 2-6, 3-5; ул. Загорская 2-8; пер. Зеркальный 1-15, 2-12; ул. Петрашевского 1-35, 2-12; ул. Портовая 1-23, 30-72; пер. Профильный 1, 2-10; пер. Юных Коммунаров 1-13, 2-10.

С 10 до 16 часов отключения ждут жителей ул. Пушкинская 16-44.

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