Женщина с двухлетним ребенком пострадали от удара иномарки на трассе в Ростовской области. Фото: ГИБДД по РО.

В Ростовской области два человека пострадали в аварии. Об этом сообщили в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Инцидент произошел в четверг, 20 октября, около семи часов вечера на трассе "Ростов-Волгодонск". По предварительным данным, 28-летний водитель автомобиля Mazda сбил 44-летнюю женщину и ее двухлетнюю дочь. Дончанка с ребенком переходили дорогу в неположенном месте.

В результате аварии пострадали пешеходы. Им уже оказана необходимая медицинская помощь.

- В настоящее время по факту ДТП проводится поверка, и устанавливаются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ведомстве.

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Полиция занимается выяснением обстоятельств произошедшего.