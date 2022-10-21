Короткое замыкание стало причиной пожара в магазине в Зерноградском районе

Короткое замыкание стало причиной крупного пожара в донском магазине. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Ростовской области загорелся крупный магазин. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в четверг, 20 октября, около двух часов ночи в хуторе Клюев Зерноградского района. На улице Центральной загорелся магазин. На сигнал сработавшей пожарной сигнализации выехала бригада пожарных.

К моменту прибытия огнеборцев пламенем было охвачено 80 квадратных метров помещения. К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Локализовать возгорание удалось в 2:16, а через пять минут после этого огонь был полностью потушен. Причиной возгорания эксперты назвали короткое замыкание проводки.

- Для ликвидации пожара от МЧС привлекались три человека личного состава и две единицы техники, - отмечается в сообщении.

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