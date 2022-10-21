Таганрогская прокуратура помогла женщине-инвалиду добиться транспортировки на медицинские процедуры. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Таганроге местная прокуратура во время проведения проверки по поступившему обращению выявила нарушение закона в сфере охраны здоровья граждан. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители установили, что местная жительница, будучи инвалидом, нуждается в постоянном лечении и проходит процедуру гемодиализа. Но по закону, отвозить ее в медучреждение и обратно должны были представители местной администрации. Но долгое время дончанка вынуждена была добираться на процедуры самостоятельно.

- Прокуратура в суд направила исковое заявление об обязании органа местного самоуправления обеспечить транспортировку заявителя для оказания медицинской помощи, - рассказали в ведомстве.

Суд удовлетворил иск. А исполнение решения контролируется прокуратурой.

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