В Ростовской области в 2022 году возросло число случаев отравления некачественным алкоголем. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Ростовской области значительно выросло число случаев отравления алкоголем. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Новочеркасска со ссылкой на региональный Роспотребнадзор.

За истекший период 2022 года отравление от употребления алкогольной продукции получили 702 дончанина. 54 из этих случаев окончились летальным исходом. В сообщении отмечается, что за аналогичный период в прошлом году отравлений спиртным было на 173 меньше, но летальность была немного выше - скончался 61 человек. За весь период 2021 года отравление алкоголем получили 700 жителей области, 76 из них скончались.

- В структуре отравлений спиртосодержащей продукцией ведущие ранговые места занимают отравления этанолом и отравления суррогатами алкоголя. При этом отравления этанолом занимают ведущее место среди отравлений от токсического действия алкоголя с летальным исходом, - отмечается в сообщении.

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В 2022 году больше 200 человек отравились алкоголем в Ростовской области.

Жертвами некачественной продукции стали 8 человек.