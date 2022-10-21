В Ростове-на-Дону на выходных ожидается прохладная и облачная погода

Ростовчанам стоит утеплиться Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ростовчан в выходные дни ждет прохладная и облачная погода. Об этом сообщили в Росгидрометцентре.

В субботу, 22 октября, в городе температура воздуха составит +12 градусов днем, а ночью снизится до +3. Целый день в Ростове будет пасмурная погода, но без осадков. Ветер в этот день будет слабый, до двух метров в секунду.

В воскресенье, 23 октября, ростовчан ждет такая же погода. Днем воздух прогреется до +15, а ночью до +9 градусов. Погода вновь будет пасмурная, без осадков. Ветер в этот день будет слабый.

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