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Общество21 октября 2022 7:16

В Ростове в выходные пройдет фестиваль бездомных животных

Каждый из посетителей сможет выбрать себе четвероногого друга
Виктория НИКИТИНА
Виктория НИКИТИНА
В Ростове в выходные пройдет фестиваль бездомных животных.

В Ростове в выходные пройдет фестиваль бездомных животных.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове в предстоящие выходные, 22-23 октября, запланировано проведение благотворительного фестиваля под названием "Дай лапу". Об этом говорится на официальной страничке мероприятия в социальной сети.

Ростовчане смогут прийти в ТЦ "МегаМаг" и выбрать себе питомца из числа бездомных кошек и собак. Также посетители смогут бесплатно получить консультацию кинолога, зоопсихолога и ветеринара.

Для детей здесь проведут конкурс рисунка. А те взрослые, у которых пока нет возможности завести питомца, могут просто оказать им помощь в виде корма, наполнителя, ненужных одеял, картона, круп и многих других вещей, которые так необходимы четвероногим.

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Ростовчане могут обзавестись четвероногим другом на фестивале животных.

Своих хозяев ждут 40 собак и 70 кошек.