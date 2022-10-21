В Ростове в выходные пройдет фестиваль бездомных животных. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ростове в предстоящие выходные, 22-23 октября, запланировано проведение благотворительного фестиваля под названием "Дай лапу". Об этом говорится на официальной страничке мероприятия в социальной сети.

Ростовчане смогут прийти в ТЦ "МегаМаг" и выбрать себе питомца из числа бездомных кошек и собак. Также посетители смогут бесплатно получить консультацию кинолога, зоопсихолога и ветеринара.

Для детей здесь проведут конкурс рисунка. А те взрослые, у которых пока нет возможности завести питомца, могут просто оказать им помощь в виде корма, наполнителя, ненужных одеял, картона, круп и многих других вещей, которые так необходимы четвероногим.

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Своих хозяев ждут 40 собак и 70 кошек.